Seleção Nacional
Jato privado de Cristiano Ronaldo viajou este domingo para Riade
A viagem do jato privado de Ronaldo para Riade está marcada para a hora de almoço. É uma informação conhecida depois da polémica com o jogador ter marcado, novamente, a conferência de imprensa de antevisão do próximo encontro de Portugal na Liga das Nações, frente à Noruega.
Jorge Jesus não passou ao lado e reconheceu que Ronaldo é um símbolo do país, mas reforçou que o foco é a partida deste domingo.
Ricardo Pinheiro - RTP Antena 1
Portugal defronta a Noruega hoje às 19h45 no Estádio do Dragão.
Ricardo Pinheiro - RTP Antena 1
Portugal defronta a Noruega hoje às 19h45 no Estádio do Dragão.