Jéssica Silva encara play-off como o jogo "mais importante" da sua vida

"É, sem dúvida, o jogo mais importante das nossas vidas. Já tivemos muitos jogos importantes, mas esta é a maior competição e é aquilo com que sempre sonhamos", disse a internacional portuguesa à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A futebolista do Benfica é uma das escolhidas do selecionador Francisco Neto na convocatória para o play-off intercontinental, com Portugal já instalado na Nova Zelândia, em estágio e a aguardar pelo adversário do apuramento.



“Venha quem vier, sabemos que o jogo tem 90 minutos e faremos tudo para vencer. Não queremos deixar escapar esta oportunidade", acrescentou a avançada, ainda na expectativa se serão os Camarões ou a Tailândia, que se defrontam no sábado.



A seleção das ‘quinas’ encontra-se em estágio no Centro de treinos de Gower Park, em Hamilton, mas ainda sem trabalho no relvado, face ao mau tempo que tem afetado a cidade, devido a um ciclone, o que levou também ao atraso na chegada de algumas internacionais.



“Já temos saudades de treinar num relvado, muitas saudades. E estamos ansiosas por começar a treinar. Estamos há muitos dias sem trabalho de campo", disse Jéssica Silva, embora seja expectável que na quarta-feira as jogadoras já deixem o ginásio e seja possível trabalhar na relva.



Boa notícia para o selecionador Francisco Neto foi a chegada hoje das internacionais Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Joana Marchão e Inês Pereira, que tinham visto os seus voos sucessivamente adiados devido ao mau tempo, enquanto Andreia Jacinto é esperada na quarta-feira.



"Provavelmente, amanhã [quarta-feira] já deveremos treinar todas juntas. Precisamos das nossas colegas para nos sentirmos completas. Só assim poderemos trabalhar a 200 por cento e vem aí um jogo de preparação muito importante", adiantou Jéssica Silva.



Ainda antes do jogo de apuramento, a seleção portuguesa tem previsto na próxima sexta-feira um jogo particular de preparação com a Nova Zelândia, no FMG Stadium Waikato.



O jogo de apuramento, com o vencedor do duelo Camarões-Tailândia, a disputar no sábado, será em 22 de fevereiro, no mesmo Stadium Waikato, em Hamilton, onde Portugal tenta chegar pela primeira vez a um Mundial de futebol.



A equipa das ‘quinas’ procura garantir uma das últimas três vagas na fase final do Mundial, que irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.