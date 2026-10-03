Seleção Nacional
Jesus concentrado no treino para "consolidar processos e preparar momentos decisivos"
Portugal joga amanhã com a Noruega no estádio do Dragão e o selecionador nacional, Jorge Jesus, escreveu nas redes sociais. O selecionar quer distanciar-se das polémicos com Ronaldo e escreveu no instagram que os "Os treinos que antecedem os jogos são fundamentais para consolidar processos e preparar momentos decisivos."
Numa mensagem partilhada nas redes sociais, o técnico destacou a importância dos treinos para "consolidar processos e preparar momentos decisivos", numa altura em que Portugal procura afinar os últimos detalhes antes de mais um compromisso internacional.
A mensagem surge antes da tradicional conferência de imprensa de antevisão ao jogo no 'Dragão', como um sinal de concentração no objetivo desportivo, afastando o protagonismo das polémicas que têm marcado os últimos dias em torno da equipa das quinas.
A mensagem surge antes da tradicional conferência de imprensa de antevisão ao jogo no 'Dragão', como um sinal de concentração no objetivo desportivo, afastando o protagonismo das polémicas que têm marcado os últimos dias em torno da equipa das quinas.
Nesta publicação faz ainda um apelo aos adeptos com um: "Vemo-nos no dragão!"