Jesus concentrado no treino para "consolidar processos e preparar momentos decisivos"



A mensagem surge antes da tradicional conferência de imprensa de antevisão ao jogo no 'Dragão', como um sinal de concentração no objetivo desportivo, afastando o protagonismo das polémicas que têm marcado os últimos dias em torno da equipa das quinas. A mensagem surge antes da tradicional conferência de imprensa de antevisão ao jogo no 'Dragão', como um sinal de concentração no objetivo desportivo, afastando o protagonismo das polémicas que têm marcado os últimos dias em torno da equipa das quinas.





Nesta publicação faz ainda um apelo aos adeptos com um: "Vemo-nos no dragão!"

Numa mensagem partilhada nas redes sociais, o técnico destacou a importância dos treinos para "consolidar processos e preparar momentos decisivos", numa altura em que Portugal procura afinar os últimos detalhes antes de mais um compromisso internacional.