Jesus diz ser natural refrescar seleção mas não é "burro" para mudar a equipa de um dia para o outro

Em entrevista ao Canal 11 como Selecionador Nacional, o novo treinador da equipa das quinas refere que não é porque a selecção ficou pelos oitavos no camponato do mundo que agora vai mudar a equipa toda: “Eu não sou burro”, sublinha.O selecionador diz que a equipa está acima de tudo, ainda que exista divergências entre o seleccionador e esse elemento e vice-versa. Mas vai sempre escolher os melhores para o colectivo e para a equipa.O técnico revelou ainda que esteve muito próximo de treinar a Seleção do Brasil e apontou o Mundial 2030 como o grande objetivo da equipa portuguesa.