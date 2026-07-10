Jesus "veio para ganhar" e Ronaldo nunca será um problema para a seleção

Sobre Cristiano Ronaldo, Jorge jesus reportou-se ao tempo em que treinava o capitão da seleção nacional no Al-Nassr. "Ainda em relação ao Cris, ele fez 31 jogos em 50 no ano passado. Substitui-o 16 vezes e nunca houve problemas".





Jorge Jesus afirmou a propósito que Cristiano Ronaldo nunca vai ser um problema para ele ou para a seleção. "Ainda não falei com Cris, nunca vai ser problema para a seleção ou para mim. Aquilo que o Cris é como jogador e a polémica que houve, cada um pensa como quiser. Quando tiver que tomar uma decisão, vou falar com o Cris, não por ser o Cris, falo com todos individualmente. O Cris é um símbolo do futebol português, da seleção, de Portugal e vai ficar sempre na história", disse o técnico.



Jorge Jesus acrescentou ser fácil trabalhar com o capitão da seleção, com quem foi campeão saudita pelo Al Nassr, revelando que o avançado quer continuar a jogar na Arábia Saudita e que, sobre a seleção, falará com o jogador para saber o que quer fazer.



"Desde que eu perceba até onde ele pode chegar e eu possa chegar. A partir daqui as coisas serão fáceis. O que é que ele quer fazer para o futuro da carreira. Sei que quer continuar no Al Nassr, a partir do momento que esteja a jogar e que tenha condições para ser selecionado, eu o farei, dentro de um limite e de umas condições, que eu achar as melhores para a seleção. Vai ser assim", disse o técnico.









O treinador, de 71 anos, que nas últimas épocas esteve a trabalhar no estrangeiro, nos sauditas do Al Nassr, falou após uma introdução do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, numa conferência sob o lema "viemos para vencer".



"Agora sou um treinador de 12 milhões, do povo português, ansioso de poder ganhar. Certezas absolutas também as tenho e o que quero é que Portugal esteja ligado, os adeptos, os portugueses dentro e fora do país encheram-nos de vaidade, não senti desportivamente", disse.



Jesus sublinhou que chega para vencer, mas lembrou que não passa só pelo treinador e disse ser um sortudo por encontrar Lourenço Coelho na FPF, com quem trabalhou no Benfica, e que não vai ter receio de nada.



"O nosso caminho é ganhar", acrescentou, lembrando a estreia em 24 de setembro, diante do País de Gales. Jorge Jesus expressou "grande orgulho" de chegar à seleção nacional e a vontade de ganhar. "Temos uma seleção para poder acreditar e valorizar o espetáculo, valorizar os jogadores e a seleção. Um grande orgulho que tenho em ter esta oportunidade de treinar uma das melhores seleções do mundo, a seleção do meu país. Sou orgulhoso e convicto de tudo o que é português", começou por dizer Jorge Jesus.O treinador, de 71 anos, que nas últimas épocas esteve a trabalhar no estrangeiro, nos sauditas do Al Nassr, falou após uma introdução do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, numa conferência sob o lema "viemos para vencer"."Agora sou um treinador de 12 milhões, do povo português, ansioso de poder ganhar. Certezas absolutas também as tenho e o que quero é que Portugal esteja ligado, os adeptos, os portugueses dentro e fora do país encheram-nos de vaidade, não senti desportivamente", disse.Jesus sublinhou que chega para vencer, mas lembrou que não passa só pelo treinador e disse ser um sortudo por encontrar Lourenço Coelho na FPF, com quem trabalhou no Benfica, e que não vai ter receio de nada."O nosso caminho é ganhar", acrescentou, lembrando a estreia em 24 de setembro, diante do País de Gales.





Quanto a notícias vindas a lume sobre a integrração de Pepe como adjunto, Jorge Jesus afirmou que nunca falou com o ex-jogador e central da seleção nacional, acrescentando ser "um nome que me poderia agradar"



"A minha equipa técnica vai ser minha. Nunca falei com o Pepe, mas se é um nome que me poderia agradar, é Porquê? Porque quando cheguei a outros clubes, como no Benfica, fui buscar o Luisão. Na Arábia Saudita também fui buscar ex-jogadores para a minha equipa. Mas o Pepe lá sabe se ainda quer abraçar outros projetos".





O novo selecionador nacional respondeu ainda sobre novos talentos que estão a despontar nas camadas jovens, como Rodrigo Mora e Geovany Quenda. "São jovens como há mais. Portugal tem uma qualidade muito grande em formar novos jogadores. Portugal é o Brasil da Europa. Dás um pontapé numa pedra e sai um jogador. A nossa seleção tem uma média de idade de 28 anos e isso não tem problema, o importante é o valor. Se houver um jovem de 17 ou 18 anos com qualidade para integrar a seleção irá entrar, concluiu Jorge Jesus.







