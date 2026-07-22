Seleção Nacional
Ténis de mesa
Jieni Shao eliminada no WTT Feeder de Ulan Bator de ténis de mesa
A portuguesa Jieni Shao foi hoje eliminada nos oitavos de final do torneio de ténis de mesa de Ulan Bator, na Mongólia, ao perder por 3-1 frente à japonesa Kotona Okada.
Jieni Shao, de 32 anos, segunda cabeça de série do WTT Feeder de Ulan Bator e 64.ª do ranking mundial, venceu o primeiro parcial por 11-6, mas Kotona Okada (164.ª), de 24, triunfou nos restantes por 11-5, 11-9 e 11-7 e avançou para os ‘quartos’.
Na primeira ronda do quadro principal, Jieni Shao venceu Anujin Batmounkh, por 3-0, pelos parciais de 11-6, 11-6 e 11-1, atleta mongol de 12 anos proveniente da fase de qualificação.
Na primeira ronda do quadro principal, Jieni Shao venceu Anujin Batmounkh, por 3-0, pelos parciais de 11-6, 11-6 e 11-1, atleta mongol de 12 anos proveniente da fase de qualificação.