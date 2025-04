Joana Marchão deseja uma seleção positiva

”O importante agora é esta Liga das Nações e o nosso objetivo está bem traçado - é consolidar o lugar de Portugal na Liga A da Liga das Nações e nestes dois jogos será apenas nisso que nós nos iremos focar”, indicou a jogadora, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol.



A futebolista de 28 anos frisou o grau de dificuldade dos dois desafios que aguardam a equipa portuguesa perante “as campeãs do mundo” e, também, as detentoras do troféu da Liga das Nações.



“É preciso nunca esquecer que, do outro lado temos as campeãs do mundo. Não vai ser nada fácil, elas não vão facilitar a nossa vida, mas nós também não vamos facilitar a delas”, prometeu, determinada em realizar duas boas prestações ao serviço de Portugal.



A futebolista que representa as suíças do Servette insistiu na qualidade da equipa espanhola, mas assinalou que Portugal tem argumentos para discutir os jogos com o opositor e ambicionar “um bom resultado”.



"Nestes dias, vamos estar sempre a frisar que são as campeãs do Mundo e não vai ser nada fácil. Com todo o respeito pelas jogadoras espanholas, que são fantásticas, neste grupo temos tudo o que é preciso para fazer um bom resultado e chegar longe”, declarou a internacional portuguesa por 53 ocasiões.



Estado atual da equipa das quinas



Joana Marchão também se pronunciou sobre as "baixas" da equipa lusa, Kika Nazareth, Jéssica Silva e Lúcia Alves, todas por lesão, mas mostrou-se confiante de que o conjunto dará uma resposta à altura.



“Claro que são baixas importantes, mas nós temos um grupo forte, temos jogadoras fortes e quem está cá vai conseguir marcar a sua posição”, garantiu a esquerdina.



Carolina Mendes, que realizou um exame de rotina, e Andreia Norton, que cumpriu trabalho condicionado, foram as duas ausentes do treino realizado terça-feira no campo n.º 1 da Cidade do Futebol.



Em sentido oposto, Nádia Gomes, Ana Seiça e Ana Dias já se juntaram à concentração e integraram a sessão de trabalho sem limitações, reforçando o grupo às ordens do selecionador Francisco Neto.



Na terceira jornada do Grupo A3, a equipa portuguesa recebe a Espanha em encontro marcado para sexta-feira, às 19h45, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira. Quatro dias mais tarde, as duas seleções voltam a defrontar-se, desta feita em solo espanhol, em Vigo, pelas 18h00 em Lisboa.