Joana Marchão quer ganhar sem sofrer golos

”, realçou a atleta, em conferência de imprensa.Após duas rondas, Portugal lidera isolado o Grupo B3 de qualificação para o Euro2025, com seis pontos, contra quatro da Irlanda do Norte, um de Malta e nenhum da Bósnia-Herzegovina, resultantes dos dois triunfos, contra bósnias, por 3-0, e maltesas, por 2-0.”, sublinhou Joana Marchão, que representa as suíças do Servette.A evolução da formação orientada pelo selecionador Francisco Neto nos últimos anos tem sido refletida na forma como as outras seleções olham para a portuguesa, frisou a jogadora, de 27 anos, que enumerou as maiores valências que ajudam a essa evolução.”, destacou ainda.Joana Marchão é uma jogadora polivalente, pois pode atuar como defesa esquerdo ou como extremo, mas, independentemente da tática ou plano de jogo, o foco “é sempre dar tudo” o que pode à seleção.”, frisou.No segundo dia de preparação para a dupla jornada, a lateral Catarina Amado esteve ausente do treino matinal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, por se encontrar doente, enquanto a avançada Carolina Mendes integrou os trabalhos de forma condicionada.Portugal recebe a Irlanda do Norte na sexta-feira, pelas 20h45, no Estádio Municipal de Leiria, deslocando-se em 4 de junho ao Mourneview Park Stadium, em Lurgan, para voltar a defrontar as norte-irlandesas, numa partida com início marcado para as 19h00.Para chegar à fase final do Euro 2025, que se vai realizar na Suíça, entre os dias 2 e 27 de julho de 2025, Portugal precisa de ficar colocado num dos três primeiros lugares do grupo e de ultrapassar, ainda, duas eliminatórias dos play-offs.