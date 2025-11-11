Seleção Nacional
João Cancelo. "O sonho de jogar no Benfica terei sempre"
João Cancelo, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, abordou vários temas, desde o jogo da seleção nacional contra a Irlanda, até ao seu futuro com especial destaque para o Benfica.
João Cancelo garantiu que a equipa lusa tem como objetivo somar três pontos no jogo frente à Irlanda e carimbar logo a qualificação para o Mundial de 2026. "Queremos ganhar na quinta-feira e acabar com a maldição", lançou o internacional português.
A seleção portuguesa vai jogar contra a Irlanda em Dublin, na quinta-feira, às 19h45, na quinta e penúltima jornada do Grupo F, e, se triunfar, garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.
Questionado sobre a preferência entre os dois troféus, Liga dos Campeões e Mundial, o lateral foi perentório. "Entre a Liga dos Campeões e o Mundial, preferia o Mundial com o meu país. Se ganhasse o Mundial, acho que deixaria a seleção".
O Possível Regresso ao Benfica
Este foi um dos pontos mais destacados da conferência, com Cancelo a expressar o seu profundo desejo. "O sonho de jogar no Benfica terei sempre, agora ou com 40 anos. Foi o clube que me formou, além do Barreirense. O Benfica teve uma parte muito importante no meu progresso enquanto jogador. O meu desejo de voltar ao Benfica é sempre grande."
Relativamente à sua situação atual, afirmou que tem contrato com o Al-Hilal até ao final do ano, mas está "sempre aberto a novas aventuras", embora o futuro seja incerto.
João Cancelo também comentou a reeleição de Rui Costa para a presidência do clube. "Eu quero é que o Benfica ganhe. Se os adeptos assim o quiseram, que Rui Costa fosse presidente, eu acho que foi a melhor opção. Mas quero é que o Benfica ganhe, sou benfiquista e quero é o melhor para o clube."
