João Cancelo. "O sonho de jogar no Benfica terei sempre"

João Cancelo garantiu que a equipa lusa tem como objetivo somar três pontos no jogo frente à Irlanda e carimbar logo a qualificação para o Mundial de 2026. "Queremos ganhar na quinta-feira e acabar com a maldição", lançou o internacional português.



A seleção portuguesa vai jogar contra a Irlanda em Dublin, na quinta-feira, às 19h45, na quinta e penúltima jornada do Grupo F, e, se triunfar, garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.



Questionado sobre a preferência entre os dois troféus, Liga dos Campeões e Mundial, o lateral foi perentório. "Entre a Liga dos Campeões e o Mundial, preferia o Mundial com o meu país. Se ganhasse o Mundial, acho que deixaria a seleção".



