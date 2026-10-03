João Carvalho espera desfecho "diferente" e Portugal a vencer a República Checa

Em conferência de antevisão realizada no auditório n.º1 da Cidade do Futebol, em Oeiras, o guardião de 22 anos recordou as dificuldades sentidas pela ‘equipa das Quinas’ em solo checo no encontro relativo à primeira volta, em novembro de 2025, no qual não conseguiu vencer (0-0), e assegurou que, quase um ano decorrido e já com o apuramento assegurado, o conjunto português está hoje mais entrosado e dotado de armas para obter a vitória.



“Aqui vai ser diferente, já estamos muito mais entrosados e já conhecemos o nosso processo. Ainda assim, vai ser um jogo difícil”, salientou, consciente, o habitual titular da baliza portuguesa.



João Carvalho comentou, com satisfação, a excelente receção que os sub-21 portugueses encontraram em Ponta Delgada, onde há dez anos não competiam oficialmente e na quarta-feira confirmaram o primeiro lugar e o apuramento para o Europeu com uma goleada sobre Gibraltar (4-0) no Estádio de São Miguel.



“Nos Açores notou-se um carinho diferente, porque há muito tempo que uma seleção já não ia lá jogar e senti isso mesmo durante o jogo, o ambiente que estava. As pessoas foram lá para desfrutar, para nos ajudar no jogo, e esse carinho que recebemos nos Açores foi muito especial”, reforçou.



Após o triunfo alcançado em terras açorianas, o guardião apelou ao povo português que esteja presente em Leiria, na terça-feira, na receção aos checos, para um ambiente igualmente caloroso na última partida da fase de apuramento.



“Peço a todos os portugueses para que, se puderem, se desloquem a Leiria para criarem um bom ambiente e possam ajudar-nos para mais um jogo e mais uma vitória”, pediu o guarda-redes do Sporting de Braga, grato pelo apoio que tem recebido.



Face ao trabalho desenvolvido ao serviço de Portugal e também no seu clube, o Sporting de Braga, João Carvalho considera-se hoje um guarda-redes mais maduro e pronto para dar resposta tanto pela seleção, como no emblema que representa, onde ainda aguarda a estreia oficial na presente temporada.



“Faço o meu trabalho diariamente para quando for chamado a intervir, seja no Sporting de Braga ou aqui, eu esteja preparado ao máximo e corresponda às expectativas”, concluiu, determinado em mostrar o seu valor.



Portugal recebe em 06 de outubro a República Checa, em Leiria, na última ronda do grupo.



A jovem seleção lusa, que disputará a fase final de um Europeu sub-21 pela 11.ª vez e quarta consecutiva, já garantiu a conquista do Grupo B, com 22 pontos, mais quatro que a República Checa, segunda, e mais oito que a Bulgária, terceira.



Os vencedores dos restantes oito grupos e o melhor segundo classificado também se apuram para o Euro2027, enquanto os restantes oito segundos colocados terão de disputar um ‘play-off’ para definir as últimas quatro seleções que estarão na fase final.