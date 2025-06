João Carvalho quer vencer o Euro sub-21

“Obviamente que há essa vontade de ser um dos primeiros (portugueses) a vencer um Euro sub-21, mas é uma competição muito complicada e há que pensar jogar o jogo, não pensar já nos quartos de final, nas meias-finais ou na final. Não vale a pena, porque ainda temos três jogos que vão ser bastante complicados e competitivos”, admitiu o guardião, sonhando contribuir para uma conquista inédita para o futebol nacional.



João Carvalho reforçou a ideia de que “cada jogo é importante”, atribuindo igual relevância a cada um dos três desafios que Portugal irá disputar no Grupo C da fase final do campeonato da Europa.



“Olhando até para o último Europeu, o jogo de abertura teoricamente seria o mais fácil, contra a Geórgia, e acabou por resultar numa derrota. Portanto, cada jogo é importante e vamos pensar assim - primeiro com a França, depois com a Polónia, depois com a Geórgia”, antecipou João Carvalho.



O guarda-redes de 21 anos enalteceu o trabalho do selecionador Rui Jorge na liderança de uma equipa que tem demonstrado “confiança e qualidade” na sua preparação.



“Temos trabalhado com uma boa intensidade e demonstrado confiança e qualidade. Obviamente, a ansiedade aumenta sempre um bocadinho quando estamos mais perto da competição”, admitiu.



João Carvalho, do Sporting de Braga, que conta com seis internacionalizações pelos sub-21 e foi, inclusivamente, titular em março, nos particulares com a Roménia (0-1) e a Inglaterra (2-4), espera manter o lugar e ser aposta, comprovando assim estar “preparado para outros patamares”.



“(No Europeu) Olhamos para as outras seleções e já vemos jogadores a jogar em primeiras ligas, 'Champions', Liga Europa, olhamos para aqui e também já vemos jogadores a jogar em níveis elevados. Demonstra que posso estar também preparado para outros patamares e obviamente que isso me ajuda a crescer no Sporting de Braga e também aqui”, reconheceu, preparado para o desafio.



Portugal, que venceu o Grupo G de apuramento para o Europeu de sub-21 de 2025, está integrado no agrupamento C da fase final, juntamente com França, Polónia e Geórgia, entrando em ação no dia 11, pelas 20h00, em Trencin.