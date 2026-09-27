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João Félix ambiciona assistir Ronaldo para o golo 1000
O avançado português João Félix abordou vários temas marcantes da sua carreira, atualmente ao serviço dos sauditas do Al-Nassr, e os seus planos para o futuro que passam por assistir Cristiano Ronaldo para o golo 1000 da carreira, numa recente entrevista ao jornal AS, publicada este domingo.
João Félix revelou, ao jornal AS, o sonho de fazer a assistência para o milésimo golo de Cristiano Ronaldo. "Quando ele estiver a apenas um golo dos mil, sempre que eu tiver a bola vou tentar assistir. Esse golo entrará para a história", disse, destacando também a honra de partilhar o balneário com o capitão, tanto na seleção nacional como no clube.
Embora afirme estar feliz na Arábia Saudita, onde conquistou o campeonato na época passada, o jogador de 26 anos admitiu que ambiciona voltar ao futebol europeu para disputar novamente a Liga dos Campeões.
Questionado sobre a possibilidade de um dia representar o Real Madrid, Félix descartou o cenário de forma categórica, comentando que, devido ao seu passado no Atlético de Madrid e no Barcelona, se tornaria "o maior traidor do futebol".
Relativamente à Bola de Ouro, João Félix apontou categoricamente o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, como o seu favorito a conquistar o troféu, elogiando o seu "brilho artístico" e o papel decisivo no título mundial da Espanha.
Por fim, o avançado português rejeitou os rótulos de ter saído demasiado cedo do Benfica, sublinhando que não se arrepende das decisões tomadas na carreira.
Embora afirme estar feliz na Arábia Saudita, onde conquistou o campeonato na época passada, o jogador de 26 anos admitiu que ambiciona voltar ao futebol europeu para disputar novamente a Liga dos Campeões.
Questionado sobre a possibilidade de um dia representar o Real Madrid, Félix descartou o cenário de forma categórica, comentando que, devido ao seu passado no Atlético de Madrid e no Barcelona, se tornaria "o maior traidor do futebol".
Relativamente à Bola de Ouro, João Félix apontou categoricamente o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, como o seu favorito a conquistar o troféu, elogiando o seu "brilho artístico" e o papel decisivo no título mundial da Espanha.
Por fim, o avançado português rejeitou os rótulos de ter saído demasiado cedo do Benfica, sublinhando que não se arrepende das decisões tomadas na carreira.