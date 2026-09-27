João Félix ambiciona assistir Ronaldo para o golo 1000

João Félix ambiciona assistir Ronaldo para o golo 1000

O avançado português João Félix abordou vários temas marcantes da sua carreira, atualmente ao serviço dos sauditas do Al-Nassr, e os seus planos para o futuro que passam por assistir Cristiano Ronaldo para o golo 1000 da carreira, numa recente entrevista ao jornal AS, publicada este domingo.

Rui Alexandre Mendes - RTP / Adicionar como fonte informativa
Chandan Khanna - AFP

VER MAIS
João Félix revelou, ao jornal AS, o sonho de fazer a assistência para o milésimo golo de Cristiano Ronaldo. "Quando ele estiver a apenas um golo dos mil, sempre que eu tiver a bola vou tentar assistir. Esse golo entrará para a história", disse, destacando também a honra de partilhar o balneário com o capitão, tanto na seleção nacional como no clube.

Embora afirme estar feliz na Arábia Saudita, onde conquistou o campeonato na época passada, o jogador de 26 anos admitiu que ambiciona voltar ao futebol europeu para disputar novamente a Liga dos Campeões.

Questionado sobre a possibilidade de um dia representar o Real Madrid, Félix descartou o cenário de forma categórica, comentando que, devido ao seu passado no Atlético de Madrid e no Barcelona, se tornaria "o maior traidor do futebol".

Relativamente à Bola de Ouro, João Félix apontou categoricamente o jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, como o seu favorito a conquistar o troféu, elogiando o seu "brilho artístico" e o papel decisivo no título mundial da Espanha.

Por fim, o avançado português rejeitou os rótulos de ter saído demasiado cedo do Benfica, sublinhando que não se arrepende das decisões tomadas na carreira.
PUB
PUB