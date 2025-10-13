João Félix de regresso aos treinos antes da receção à Hungria

Devido a problemas musculares, Félix falhou o duelo de sábado com a Irlanda (1-0), da terceira jornada do Grupo F, mas hoje trabalhou integrado com restante grupo, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Isto significa que o avançado deverá estar disponível para o encontro com os húngaros, que poderá garantir o 'passporte' luso para o próximo Campeonato do Mundo.



Para alcançar o nono apuramento, sétimo seguido, Portugal necessita de bater os magiares e esperar que a Arménia não vença na Irlanda.



O selecionador Roberto Martínez teve assim à sua disposição os 23 jogadores que continuam em estágio, depois de ter sido obrigado a dispensar primeiro o avançado Rafael Leão e depois o central Gonçalo Inácio, ambos devido a lesão.



Como é habitual, no arranque do treino, a equipa das 'quinas' realizou os habituais exercícios de aquecimento, com os três guarda-redes a trabalharem à parte dos jogadores de campo.



O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.



A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.



O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.

