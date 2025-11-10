João Fonseca substitui lesionado João Muniz na seleção portuguesa de sub-21

Apesar de nunca ter sido chamado aos sub-21, o defesa do Benfica já tem 41 internacionalizações em outras seleções jovens portuguesas, deixando a seleção sub-20 para se juntar aos comandados de Luís Freire.



“João Muniz, após lesão contraída no jogo do Sporting CP B, foi considerado indisponível para ajudar a equipa neste momento competitivo e já não fará parte da concentração da equipa que acontece esta terça-feira, em Oeiras, com os trabalhos a decorrerem na Cidade do Futebol”, lê-se no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A equipa sub-21 portuguesa vai visitar a República Checa, em 18 de novembro, em jogo de apuramento para o Europeu de 2027 da categoria, numa altura em que lidera Grupo B, com 12 pontos, mais três do que os checos.



A Bulgária é terceira na ‘poule’, com sete pontos, à frente de Escócia (quatro), Azerbaijão (dois) e Gibraltar (zero).



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (Sp. Braga).



- Defesas: Diogo Travassos (Moreirense), Francisco Chissumba (Alverca), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Oliveira (Benfica), João Fonseca (Benfica), Martim Fernandes (FC Porto), Tiago Gabriel (Lecce) e Tiago Parente (Estoril Praia).



- Médios: Diego Rodrigues (Sp. Braga), Gustavo Sá (Famalicão), João Simões (Sporting), Mateus Fernandes (West Ham), Mathias de Amorim (Famalicão) e Rodrigo Mora (FC Porto).



- Avançados: Afonso Moreira (Lyon, Fra), Fábio Baldé (Hamburgo, Ale), Geovany Quenda (Sporting), Gustavo Varela (Gil Vicente), João Rego (Benfica), Roger Fernandes (Al Ittihad, Sau) e Youssef Chermiti (Rangers, Esc).