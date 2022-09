João Matos orgulhoso com a conquista da Finalíssima de futsal

João Matos, que esteve presente em todas as conquistas internacionais de futsal para Portugal, que ostenta o estatuto de campeão europeu e mundial na modalidade, não escondeu a satisfação por mais um momento alto do futsal nacional ao lado de uma nova geração de jogadores.”, lembrou, aludindo ao resultado da seleção sub-19 lusa, que foi finalista vencida no Europeu da categoria, jogado recentemente em Espanha.O capitão da seleção portuguesa de futsal salientou “a ambição portuguesa” e elogiou a capacidade demonstrada pelo grupo de trabalho, que valeu a conquista da edição inaugural deste troféu, disputada na Argentina.”, afirmou.Igualmente satisfeito surgiu o guarda-redes Edu Sousa, determinante para a conquista portuguesa, com duas defesas no desempate por penáltis na final, perante o país que há vários anos o acolhe (representa o Valdepeñas, da I Divisão espanhola).“Vou ter sempre aquele respeito, aquela admiração pelo futsal espanhol, mas sempre me senti português, sou português e, para mim, ganhar à Espanha é sempre um objetivo”, disse o guarda-redes luso.