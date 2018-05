Partilhar o artigo João Moutinho e Gonçalo Guedes integram treino com guarda-redes dos sub-21 Imprimir o artigo João Moutinho e Gonçalo Guedes integram treino com guarda-redes dos sub-21 Enviar por email o artigo João Moutinho e Gonçalo Guedes integram treino com guarda-redes dos sub-21 Aumentar a fonte do artigo João Moutinho e Gonçalo Guedes integram treino com guarda-redes dos sub-21 Diminuir a fonte do artigo João Moutinho e Gonçalo Guedes integram treino com guarda-redes dos sub-21 Ouvir o artigo João Moutinho e Gonçalo Guedes integram treino com guarda-redes dos sub-21

Tópicos:

Argélia, Bélgica, Diogo, Minho, Queiroz, Sporting Patrício Bruno Fernandes Gelson, William Carvalho,