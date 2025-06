João Muniz garante seleção sub-21 focada

“Ainda não analisámos a França, estamos apenas a focar no nosso trabalho, no que podemos fazer melhor e devemos manter, e estamos a fazê-lo bem. Focamo-nos em nós, na nossa equipa e no dia-a-dia, treino a treino, vamos chegar lá (preparados)”, começou por dizer o defesa central de 19 anos, em conferência de imprensa.



Muniz classificou como positivo o estágio de preparação de Portugal e elogiou a mentalidade competitiva do grupo, que considera “bom”, “unido” e confiante sobre o seu “potencial” para alcançar o sucesso no Campeonato da Europa.



“O estágio já está um pouco longo, é normal. Agora é tempo de treinar, de nos focarmos em nós. O grupo está bom, muito unido, todos aqui acreditamos no potencial de cada um”, caracterizou.



"Caso" Eduardo Quaresma



O defesa central abordou ainda a situação de Eduardo Quaresma, colega de clube no Sporting e também companheiro de seleção, que há uma semana solicitou a exclusão do estágio e da participação no Europeu sub-21, o que motivou um comentário do selecionador, Rui Jorge, em entrevista ao Canal 11, referindo que “a seleção não pode ser apenas para quando dá jeito”.



“Acredito que não seja a pessoa certa para estar a julgar decisões e opiniões de cada um. Acredito que se o 'mister' Rui teve essas declarações é porque o sentia e acredito que o 'Edu' disse, e fez, aquilo que sentia e achava melhor. Não sou eu quem deve julgar ou opinar em relação a isso, deixo essas decisões, opiniões e sentimentos para os dois”, terminou, não se envolvendo no tema.



A equipa sub-21 das quinas viaja esta sexta-feira para Viena, pelas 14h40, seguindo, depois, de autocarro para a cidade eslovaca de Trencin, onde na quarta-feira, dia 11, defrontará a França no Estádio Sihot, a partir das 21h00 locais (20:00 em Lisboa) e iniciará a participação no Campeonato da Europa do escalão.



Portugal assegurou a presença no Europeu de sub-21, que se realizará na Eslováquia entre 11 e 28 de junho, ao terminar o Grupo G de qualificação no primeiro lugar.