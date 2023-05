João Neves é a novidade na seleção sub-21

Guarda-redes: Celton Biai, Francisco Meixedo, Samuel Soares;



Defesas: Penetra, Bernado Vital, Amaro, Lelo, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Tomás Araújo;



Médios: Afonso Sousa, David Costa, André Almeida, Fábio Vieira, João Neves, Zé Carlos, Paulo Bernardo, Samuel Costa, Vasco Sousa, Tiago Dantas;



Avançados: Fábio Silva, Francisco Conceição, Henrique Araújo, Pedro Neto e Vitinha.



Portugal ficou integrado no Grupo A do Europeu e vai disputar os seus três jogos da primeira fase na capital da Geórgia, Tbilisi, estreando-se em 21 de junho frente à seleção local, defrontando três dias mais tarde (24 de junho) os Países Baixos e fechando a primeira fase frente à Bélgica em 27 de junho.





Todos os três jogos estão agendados para as 17h00 (hora portuguesa), mais três horas na Geórgia.



A concentração da equipa das quinas está agendada para o próximo dia 7 de junho, até às 13h00, na Cidade do Futebol, local onde ficará até dia 12. Segue-se um dia de folga, com o grupo final de 23 jogadores a concentrar-se, de novo, no dia 14 para prosseguir os trabalhos. A viagem para Tbilisi acontece durante a tarde do dia 15.



A seleção portuguesa procura ainda o seu primeiro título nesta categoria, depois de ter perdido três finais, em 1994, 2015 e 2021.