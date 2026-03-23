João Simões promete trabalho para seguir referências Bruno Fernandes e Vitinha

“A principal referência na seleção principal é o Bruno Fernandes, mas joguei frente ao Vitinha recentemente e deu para perceber porque é que é tão bem elogiado. É realmente um grande jogador. Tento pegar num bocado de cada um e colocar em cada jogo. No que puder, vou trabalhar para poder chegar onde eles estão”, frisou.



O futebolista do Sporting falou em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, antes do primeiro treino da concentração da seleção liderada por Luís Freire para os dois duelos do Grupo B de qualificação contra Azerbaijão e Escócia.



“Vão ser dois encontros muito complicados. Também jogamos contra os melhores jogadores dos outros países e trabalhamos para se dar a melhor resposta possível, que, neste caso, será duas vitórias. Pensamos primeiro no Azerbaijão e esperamos conseguir os três pontos”, considerou o centrocampista da formação das ‘quinas’.



De regresso às opções, após dispensa no último estágio devido a lesão, o jogador de 19 anos mostrou-se focado na seleção e ‘fugiu’ a perguntas sobre o Sporting, numa altura em que Portugal soma 21 golos marcados e nenhum sofrido no grupo.



“O objetivo é chegar ao Europeu, seja com zero golos sofridos ou o que for. O que nós queremos fazer é a melhor prestação possível. São dados do nosso trabalho e da forma como levamos os jogos de forma séria, sempre com o objetivo de fazer o melhor possível por Portugal”, vincou, salientando a “honra” de representar o país.



Portugal defronta o Azerbaijão na sexta-feira, na Neftchi Arena, em Baku (15:00 locais, 11:00 em Lisboa), e a Escócia em 31 de março, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril (19:30), para o Grupo B de apuramento para o Europeu de 2027.



A equipa portuguesa lidera com 13 pontos (quatro vitórias e um empate), seguido da República Checa e Escócia, ambos com 10, mas mais um jogo dos escoceses, enquanto a Bulgária soma sete, o Azerbaijão segue com cinco e Gibraltar a ‘zeros’.



Para o Europeu, que se disputa na Sérvia e Albânia, de 11 de junho a 04 de julho de 2027, apuram-se nove vencedores de grupo, mais o segundo melhor classificado, enquanto os restantes segundos disputam um play-off, para apurar mais quatro.



