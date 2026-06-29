Jogo de Portugal com Colômbia foi o programa mais visto de sábado na TV portuguesa

Portugal terminou no sábado o Grupo K do Mundial2026 de futebol em segundo, ao empatar 0-0 com a líder Colômbia, na terceira jornada, e vai encontrar a Croácia na segunda fase.



"O terceiro jogo da fase de grupos de Portugal no Mundial 2026, que colocou a seleção portuguesa frente à seleção da Colômbia, transmitido pela RTP1, destacou-se como o programa mais visto de sábado, registando uma audiência média de 2.437.000 espectadores", refere a análise da CAEM/MediaMonitor.



Comparativamente ao terceiro encontro de Portugal no Mundial 2022 do Qatar, transmitido pela SIC, no dia 02 de dezembro de 2022, frente à Coreia do Sul, este tinha "alcançado uma audiência média de 1.882.700 espectadores, sendo também o programa mais visto do dia".



Os jogos também são transmitidos pela SportTV e pela plataforma LiveMode (através do canal LiveModeTV no YouTube).