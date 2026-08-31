Jogos do Mediterrâneo. Portugal de ouro no torneio feminino de futebol

No Estádio Iacovone, Portugal goleou a seleção da casa com um `bis` de Rita Oliveira, aos seis e 26 minutos, e golos de Matilde Matos, aos 15, e Raquel Vitorino, aos 64.

Esta é a primeira medalha que o futebol português conquista nos Jogos do Mediterrâneo e a 26.ª da Missão portuguesa em Taranto2026, que já superou o número de pódios das suas duas participações anteriores na competição.