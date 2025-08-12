Jogos Mundiais. Seleção de andebol de praia conquista medalha de prata

Num encontro equilibrado, Portugal venceu o primeiro período por 21-18, mas a Alemanha respondeu no seguinte, o qual triunfou por 19-18, obrigando o encontro a ser disputado no 'shoot-out', que foi favorável aos germânicos por 8-6.



A equipa feminina, que falhou a disputa dos lugares medalháveis, acabou no quinto posto, ao vencer a China por 2-0.



No kickboxing, Catarina Dias garantiu a passagem às meias-finais de -70kg, ao derrotar hoje a brasileira Carolina Santos por 3-0. O combate de acesso à final frente à filipina Hergie Bacyadan está agendado para quarta-feira.



Menos felizes estiveram Sofia Oliveira, que terminou no quinto lugar a categoria de -60 kg, depois de perder aos pontos o seu combate dos quartos de final frente à indonésia Susanti Ndapataka



Igual sorte teve Iúri Fernandes, em +91 kg, que também se quedou pelos quartos de final, ao perder diante do uzbeque Khusankhon Baratov, por 2-1, concluindo a prova igualmente no quinto posto.



A jornada de hoje marcou ainda o fim da participação da seleção de corfebol, equipa que, ao vencer a China por 18-16, assegurou o sétimo lugar final, igualando a classificação alcançada em Birmingham2022.



Na patinagem artística, Portugal esteve hoje representado com dois atletas, tendo Miguel Bravo concluído a prova por pontos dos 5.000 metros no quinto lugar, com o tempo de 15.08,214 minutos.



Nas qualificações da prova de estrada de 'one lap', António Freitas terminou no 14.º posto, com 34,459 segundos, numa prova em que passavam às meias-finais os oito primeiros.



Os dois patinadores voltam a competir na quarta-feira, dia em que se concluem as provas de estrada. António Freitas vai disputar o sprint 100 metros, enquanto Miguel Bravo estará na eliminação 15.000 metros.



Cumprido o sexto dia, Portugal conta agora dois ouros, de Diana Gago (minitrampolim duplo) e de Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), três pratas, de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática), Pedro Ramalho (ju-jitsu) e agora a seleção de andebol de praia e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).



A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorre entre a passada quinta-feira e domingo, em Chengdu, na China, envolve disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).