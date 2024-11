Jorge Braz antevê reencontro "fantástico" com a Espanha

", vincou, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol. (FPF).Depois de ter sido campeão do Mundo em 2021, na Lituânia, Portugal não foi além dos oitavos de final este ano no evento que decorreu no Uzbequistão, afastado pelo Cazaquistão pelos mesmos 2-1 com que a Espanha caiu ante a Venezuela em igual fase.", comentou o técnico, que prepara o arranque da qualificação para o Europeu 2026.A formação das quinas integra o Grupo 7, no qual vai defrontar Andorra, Países Baixos e Macedónia do Norte na Ronda Principal de Qualificação, que principia em dezembro.Jorge Braz insiste que o foco da seleção é precisamente no que esta pode fazer, num teste ante um rival histórico que encerra uma “carga competitiva” que aprecia e que deseja “vencer”.A convocatória de 14 atletas traduz algumas ausências por lesão que originam uns quantos regressos, ainda assim, alterações que lhe permitem “manter o nível” competitivo.", completou.O desafio no Pavilhão Multiusos de Sines principia às 19h00 de quarta-feira.