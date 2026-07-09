Jorge Jesus já assinou pela Seleção Nacional





O técnico português estava livre desde que deixou o Al Nassr em maio, após conquistar o título de campeão saudita com um plantel no qual pontificavam os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e João Félix.



Nos quase 40 anos de carreira como treinador, que se iniciou em 1989/90, no Amora, então na III Divisão, esta será a primeira vez que Jorge Jesus irá assumir a liderança de uma seleção.



Neste percurso, orientou ainda Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Sporting de Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal, Flamengo e Fenerbahçe.



O treinador de 71 assinou um compromisso de quatro anos que inclui a liderança da equipa das quinas durante o Mundial 2030, competição que Portugal irá coorganizar.Jesus nunca escondeu o desejo de treinar a Seleção e o presidente da FPF, Pedro Proença, tornou clara a sua escolha na conversa telefónica que manteve esta quarta-feira com Jorge Jesus.A estreia irá acontecer a 24 de setembro, em Alvalade, diante do País de Gales, no pontapé de saída da Liga das Nações, competição onde Portugal defenderá o título conquistado no ano passado.Uma das grandes surpresas na estrutura técnica será a provável inclusão do antigo internacional português Pepe, que recebeu um convite direto de Jorge Jesus para ser o seu braço-direito neste novo ciclo da equipa das quinas.Jorge Jesus sucede ao técnico espanhol Roberto Martínez, que confirmou a saída de selecionador após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026 contra a Espanha.