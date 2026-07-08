Jorge Jesus vai ser o próximo selecionador nacional

O acordo entre as duas partes está alinhavado e a oficialização deverá acontecer até ao final desta semana.





Jesus vai assinar um contrato válido por quatro anos, estendendo-se até ao Mundial 2030, competição que Portugal irá coorganizar.





A estreia irá acontecer a 24 de setembro, em Alvalade, diante do País de Gales, no pontapé de saída da Liga das Nações, competição onde Portugal defenderá o título conquistado no ano passado.



Uma das grandes surpresas na estrutura técnica será a provável inclusão do antigo internacional português Pepe, que recebeu um convite direto de Jorge Jesus para ser o seu braço-direito neste novo ciclo da equipa das quinas.







Recorde-se que o técnico espanhol Roberto Martínez confirmou a saída de selecionador após a eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial 2026 contra a Espanha.