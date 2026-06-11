José Fonte diz que "Ronaldo é o exemplo diário da longevidade e consistência"

"O Cristiano é o exemplo máximo de longevidade e consistência, ao mais alto nível não há maior. Logo, aprendi muita coisa com ele, a trocar ideias, experiências, vivenciar coisas que nunca tinha visto. Aprendi muito e é de louvar o que ele faz, continua e continuará a fazer, de certeza", enalteceu o defesa central de 42 anos, momentos após ter sido homenageado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelo final da sua carreira profissional.

Fonte não poupou nos elogios ao antigo companheiro, com o qual conquistou o Euro2016, e reconheceu ter uma "expectativa máxima" quanto ao desempenho da equipa das `quinas`, a poucos dias de esta entrar em prova no Mundial2026.

"A expectativa é máxima, os jogadores acreditam e estamos todos a torcer por eles. Há que começar bem e acreditar até ao fim", defendeu o antigo defensor, que representou a seleção nacional em 50 ocasiões.

A seleção lusa estreia-se no Mundial2026 em 17 de junho, defrontando a República Democrática do Congo, no Estádio NRG, em Houston, a partir das 12:00 locais (18:00 em Lisboa), em encontro da primeira jornada do Grupo K.

Depois do embate com os africanos, Portugal defronta o estreante Uzbequistão, em 23 de junho, e a Colômbia, no dia 28.