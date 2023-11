José Sá estreia-se a titular na baliza da Seleção

Segundo o guarda-redes internacional, a garantia da titularidade foi dada pelo próprio selecionador Roberto Martínez.





O jogador não esconde a felicidade.





"Para mim vai ser um concretizar de um sonho de criança", referiu José Sá.





Portugal joga na quinta-feira no Liechtenstein, partida de apuramento para o Euro'2024, no Grupo J, liderado pela seleção nacional, que já está apurada. Será em Vaduz, às 19h45 de Lisboa.



Após o encontro em Vaduz, Portugal fecha a fase de apuramento no domingo, perante a Islândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Portugal lidera o Grupo J com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.