Judocas lusos sem bandeira nos Mundiais

“Desde a primeira hora que os atletas estão salvaguardados de todo este problema. A única situação que pode ocorrer é terem de participar sob a égide da FIJ (Federação Internacional de Judo), com os dorsais da FIJ. Com a certeza de que vamos ter medalhados e campeões do mundo e o hino também será o da FIJ. Esta será uma penalização caso não se consiga reverter isto e que irá durar um ano”, disse à Lusa Sérgio Pina.



Estão apurados para os Mundiais, que decorrerão entre 13 e 18 de junho em Budapeste, os judocas lusos Catarina Costa, Taís Pina, Patrícia Sampaio, Miguel Gago, Otari Kvantidze e Jorge Fonseca.



O cenário surge depois de a Federação Portuguesa de Judo ter sido notificada na terça-feira da suspensão por um ano pelo organismo internacional da modalidade, devido a uma dívida de 800.000 euros.



Em vários momentos, a Federação Internacional notificou a FPJ, que ainda tentou proceder a um pagamento simbólico de 50.000 euros, mas um erro no código de transferência bancária, acabou por levar a decisão mais extremada da instância do judo mundial.