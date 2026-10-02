Judo/Mundiais. Portugal tem 15 medalhas e um campeão mundial por duas vezes

O judoca do Sporting, o único luso da história a conseguir o ouro, em Tóquio2019 e Budapeste2021, prepara-se na capital do Azerbaijão para a sua 10.ª participação num campeonato do mundo, prova em que fez história.



Jorge Fonseca, que entrará no ‘tatami’ da Arena Nacional de Ginástica ao sexto dia, na sexta-feira de 09 de outubro, tem estado longe do fulgor de outros tempos, mas em setembro deu bons indicadores e conquistou a prata no Grand Slam de Budapeste.



A história portuguesa em Mundiais tem o seu ponto alto em Jorge Fonseca, mas as 15 medalhas têm enorme contributo da já retirada Telma Monteiro, considerada por muitos a melhor judoca portuguesa de todos os tempos.



Telma, que terminou a carreira em dezembro de 2024, tem um terço das medalhas conquistadas por Portugal em Mundiais, com quatro de prata e uma de bronze.



Entre os já medalhados, Patrícia Sampaio (-78 kg), além de Fonseca, é a única que também estará em Baku, com a judoca de Tomar a tentar ‘melhorar’ o bronze obtido na última edição, disputada em 2025 em Budapeste.



Sampaio é o nome mais forte do atual panorama do judo português e já teve a oportunidade de afirmar que ainda persegue o sonho de ser campeã mundial.



Os Mundiais de Baku decorrem entre 04 e 11 de outubro e Portugal contará com nove judocas em ação: Catarina Costa (-48 kg), Bernardo Tralhão (-60 kg), Joana Crisóstomo (-63 kg), Miguel Gago (-66 kg), Taís Pina (-70 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg).



