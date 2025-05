Kika Nazareth espera recuperar para o Europeu

A internacional portuguesa, que se encontra em processo de reabilitação após ter sido submetida a uma cirurgia na sequência de uma rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo, não avança prazo para o regresso, mas admite que ainda não perdeu totalmente a esperança de estar presente na fase final do Campeonato da Europa, embora se mostre prudente nas expectativas.



“Não sou fisioterapeuta”, comentou com humor, à margem da apresentação do torneio Red Bull Four2Score, que se realizou na sede da Liga Portugal. “Tenho tentado encarar este momento com calma, um dia de cada vez”, acrescentou, evidenciando uma abordagem realista, mas com espaço para algum otimismo.



Já sem a bota ortopédica que utilizou durante seis semanas, Kika celebra agora progressos discretos, mas significativos, no caminho da recuperação. “Pequenas vitórias tornam os dias mais leves”, disse, sublinhando que, apesar da distância do relvado, sente-se gradualmente mais próxima do que mais gosta de fazer.



A jovem, que representa o FC Barcelona, reconheceu que esta ausência tem sido uma das fases mais duras da sua vida como atleta. “É difícil estar longe daquilo que nos faz feliz. O primeiro passo foi aceitar, e isso já consegui. Agora é uma questão de paciência, que não é o meu forte, mas estou a aprender”, assumiu.



A jogadora falou ainda da experiência de viver fora de Portugal, frisando que, apesar da proximidade geográfica, continua a sentir o peso da distância. “Vir a Lisboa é quase como voltar a casa. Há dias mais fáceis e outros menos fáceis”, admitiu.