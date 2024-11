Se entrar em campo, Quenda, que nasceu em 30 de abril de 2007, vai estrear-se com 17 anos e 202 dias, superando Paulo Futre, nascido em 28 de fevereiro de 1966, e que estreou em 21 de setembro de 1983, com 17 anos e 205 dias.Pode acompanhar com transmissão na RTP 1 o jogo entre a Croácia e Portugal Pode igualmente seguir a partida na Antena 1 o relato de Paulo Sérgio e comentários de José Nunes.