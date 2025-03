Liga das Nações. Dinamarca - Portugal

Uma década depois do triunfo por 1-0 na qualificação para o Euro2016, com um golo de Cristiano Ronaldo nos descontos, a seleção nacional regressa à capital dinamarquesa.Pode acompanhar o jogo da Liga das Nações entre a Dinamarca e Portugal com transmissão na RTP1. Pode igualmente acompanhar a partida na Antena 1 com relato de Paulo Sérgio e comentários de José Nunes.