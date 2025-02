Liga das Nações feminina. Kika Nazareth dispensada da seleção por lesão

“Francisca Nazareth foi considerada não apta pela Unidade de Saúde e Performance da FPF e, por isso, dispensada dos trabalhos da seleção nacional com vista à partida contra a Bélgica, marcada para quarta-feira, dia 26 de fevereiro”, referiu a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A avançada do FC Barcelona, que, diante da Inglaterra, no jogo de estreia na Liga das Nações 2025, entrou aos 60 minutos e marcou aos 76, deixou hoje os trabalhos da equipa no Algarve, logo após o pequeno-almoço.



Com a saída de Kika, o selecionador Francisco Neto trabalhará com 25 jogadoras, tendo previsto novo treino na segunda-feira, em Lagos, e, na terça-feira, já terá a sessão de trabalho no Estádio Den Dreef, em Leuven, na Bélgica.



O jogo de quarta-feira com as belgas, que perderam na primeira jornada do grupo A3 com a campeã mundial Espanha (3-2), mas estiveram a vencer por 2-0, tem início marcado para as 19:15 (horas de Lisboa).