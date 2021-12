Liga das Nações. Portugal joga com Espanha, República Checa e Suíça

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante.



Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Esta `final four` da Liga das Nações será realizada em junho de 2023.











Jornadas 1 e 2 jogam-se entre 2 a 8 de junho de 2022



Jornadas 3 e 4 t~em lugar de 8 a 14 de junho de 2022



Jornadas 5 e 6 de 22 a 27 de setembro de 2022



As meias-finais nos dias 14 e 15 de junho de 2023



Jogo dos terceiro e quarto lugares no dia 18 de junho de 2023



A Final joga-se também dia 18 de junho 2023



Jogos da fase de descida: 21 a 23 e 24 a 26 de março 2024





Resultados do sorteio





Liga A



A1: Áustria, Croácia, Dinamarca, França



A2: República Checa, Suíça, Portugal, Espanha



A3: Hungria, Inglaterra, Alemanha, Itália



A4: País de Gales, Polónia, Holanda, Bélgica





Liga B



B1: Arménia, Irlanda, Escócia, Ucrânia



B2: Albânia, Israel, Rússia, Islândia



B3: Montenegro, Roménia, Finlândia, Bósnia



B4: Eslovénia, Sérvia, Noruega, Suécia





Liga C



C1: Ilhas Faroé, Lituânia, Luxemburgo, Turquia



C2: Chipre/Estónia, Kosovo, Grécia, Irlanda do Norte



C3: Cazaquistão/Moldávia, Azerbaijão, Bielorrússia, Eslováquia



C4: Gibraltar, Geórgia, Macedónia do Norte, Bulgária





Liga D



Grupo D1: Letónia, Andorra, Cazaquistão/Moldávia, Liechenstein

Grupo D2: São Marino, Chipre/Estónia, Malta



Nota- Rússia e Ucrânia não puderam ficar no mesmo grupo.