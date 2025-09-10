Liga Portugal distingue Cristiano Ronaldo com o prémio `Melhor de Sempre`

"Como devem calcular é um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Antes de mais, agradecer aos meus companheiros que me ajudaram na minha carreira a conquistar este troféu maravilhoso", disse Ronaldo numa mensagem na gala que está a ter lugar na sede da Liga, no Porto.





Com quatro décadas de vida, a carreira de Cristiano Ronaldo dispensa apresentações. Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o jogador luta por uma marca inédita no futebol mundial: marcar pela primeira vez, e de forma oficial, 1000 golos como profissional.

Who else? 🤷‍♂



Esperemos que ainda haja espaço para mais um 🏆 no museu. Cristiano Ronaldo venceu o prémio 𝑩𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒇 𝑨𝒍𝒍 𝑻𝒊𝒎𝒆 🐐👏 pic.twitter.com/6DbY7DBVL7 — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025



CR7 continua distinguir-se pelo seu serviço à seleção nacional. Nos últimos dias foi o capitão de Portugal nas partidas frente à Arménia e Hungria, tendo marcado três golos, aumentando o seu pecúlio para os 141 golos com a camisola das quinas.





A juntar ao contributo individual, Ronaldo venceu o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.





Ronaldo fez a formação e a estreia no Sporting, tendo passado depois por Manchester United (por duas vezes), Real Madrid e Juventus, clubes pelos quais venceu vários títulos, entre eles, cinco Ligas dos Campeões.





De relevar ainda os antigos colegas de Ronaldo na seleção. Ricardo Quaresma e Nani que receberam o prémio Hall of Fame. Já os quatro portugueses que jogam pelo PSG (e Luís Campos) foram distinguidos com o prémio de Mérito Desportivo.