Liga Portugal distingue Cristiano Ronaldo com o prémio `Melhor de Sempre`

Depois dos 900, Ronaldo procura alcançar a marca dos 1000 golos José Sena Goulão - EPA

Na gala da Liga Portugal Awards, Cristiano Ronald foi agraciado com o prémio Melhor de Sempre. O jogador de 40 anos, capitão da seleção portuguesa e vencedor de múltiplos títulos e disse estar orgulhoso pela conquista.

"Como devem calcular é um orgulho enorme ganhar algo pelo meu país. Antes de mais, agradecer aos meus companheiros que me ajudaram na minha carreira a conquistar este troféu maravilhoso", disse Ronaldo numa mensagem na gala que está a ter lugar na sede da Liga, no Porto.

Com quatro décadas de vida, a carreira de Cristiano Ronaldo dispensa apresentações. Atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, o jogador luta por uma marca inédita no futebol mundial: marcar pela primeira vez, e de forma oficial, 1000 golos como profissional.

CR7 continua distinguir-se pelo seu serviço à seleção nacional. Nos últimos dias foi o capitão de Portugal nas partidas frente à Arménia e Hungria, tendo marcado três golos, aumentando o seu pecúlio para os 141 golos com a camisola das quinas.

A juntar ao contributo individual, Ronaldo venceu o Euro2016 e as Ligas das Nações de 2019 e 2025.

Ronaldo fez a formação e a estreia no Sporting, tendo passado depois por Manchester United (por duas vezes), Real Madrid e Juventus, clubes pelos quais venceu vários títulos, entre eles, cinco Ligas dos Campeões.

De relevar ainda os antigos colegas de Ronaldo na seleção. Ricardo Quaresma e Nani que receberam o prémio Hall of Fame. Já os quatro portugueses que jogam pelo PSG (e Luís Campos) foram distinguidos com o prémio de Mérito Desportivo.
