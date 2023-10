"Lobos" engolidos pela euforia na chegada a Lisboa

Em sintonia com esta ideia, esteve Luís Piçarra, treinador adjunto da seleção portuguesa, para quem cada jogo neste Mundial foi uma aprendizagem.



“Temos uma grande margem para trabalhar. É uma equipa muito jovem, que passou recentemente pelo processo dos sub-20. Tem um desejo enorme de aprender e crescer. Muitos já são profissionais em França. Se calhar, podemos pedir ao World Rugby para ter jogos mais competitivos, para nos fazer crescer mais”, sustentou.



Questionado sobre a comparação entre a geração de 2007, a primeira a participar num campeonato do mundo, e a atual, Piçarra não têm dúvidas. A última fez mais, mas ambas tinham os mesmos ingredientes.



“Não tenho dúvidas que são novos 'heróis' para novas gerações que querem começar a jogar. A geração de 2007 e a de 2023 têm um fator em comum: a coragem e a valentia. Esta geração jogou mais que a de 2007, mas o coração e a valentia, tão característica do povo português, é para manter e servirá para preparar o próximo mundial”, concluiu.



A zona de chegadas do aeroporto da Portela, em Lisboa, tornou-se demasiado pequena para acolher os "Lobos".Com um atraso de perto de duas horas, os adeptos aproveitaram para soltar gritos de apoio a Portugal e cantar o hino, sempre com cachecóis e bandeiras pelo ar, com especial destaque para várias dezenas de crianças, impacientes, para conseguirem autógrafos destes novos "heróis".Quase atónito pelo ambiente vivido, Tomás Appleton mostrou-se estarrecido pelo banho de multidão.”, começou por dizer.O triunfo alcançado frente às Ilhas Fiji (24-23), colocou na cabeça da seleção portuguesa que fazer mais e melhor é possível e, por isso, Tomás Appleton não tem dúvidas em sonhar alto para o Mundial de 2027.”, profetizou.Certo é que, para o capitão, Portugal tem capacidade para muito mais. Basta querer.”, relembrou.