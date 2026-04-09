Lúcia Alves manifestou desejo de voltar a representar Portugal num Mundial

“Poder representar Portugal ao mais alto nível faz valer a pena para nós. Ver todo este trajeto que fiz deixa-me bastante orgulhosa e joga o Mundial foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Sem dúvida que o objetivo agora é estar no Mundial em 2027”, afirmou a jogadora, no início no segundo dia de estágio de preparação da equipa portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O foco de Lúcia Alves está agora nas partidas frente à Letónia, em Riga na próxima terça-feira (dia 14), e em Prezov, Eslováquia, quatro dias depois: “Individualmente, trabalho muito para poder ajudar a equipa. Estava confiante naquele momento, senti que tinha de rematar à baliza e desfrutei. É um golo que fica marcado na minha carreira”, recordou a defesa de 28 anos, falando sobre o golo que marcou no triunfo (2-0) sobre a Finlândia (2-0), na jornada inaugural da fase de apuramento.



“Acho que é super fácil desviar um pouco o foco do clube. Acho que o clube é o clube, a seleção é a seleção, e cabe-nos competir de igual forma nos dois sítios”, sublinhou a polivalente atleta, que alinha como lateral e extremo, referindo-se à proximidade de conquista do título nacional pelo Benfica.



Lúcia Alves acrescentou estar orgulhosa com o seu percurso – englobando clube e seleção nacional –, mas diz preferir “desfrutar” do presente, salientando o seu gosto em jogar em Portugal e poder representar o Benfica.



“Sem dúvida que é uma carreira que nunca pensei alcançar. Gosto bastante de jogar em Portugal e no Benfica. Sou feliz, uma pessoa realizada e é desfrutar do que vem, sem pensar no futuro”, concluiu.



Portugal prosseguiu hoje os trabalhos na Cidade do Futebol, em Oeiras, preparando os embates com letãs e eslovacas, já sem a defesa Joana Marchão, dada como inapta pelo departamento médico da Federação, mas já com com Nelly Rodrigues, chamada para a render.



Portugal, que caiu para a Liga B, após terminar no quarto lugar do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, disputa o Grupo B3 com Finlândia, Eslováquia e Letónia, com os três primeiros classificados a garantirem presença nos play-offs de acesso ao Campeonato do Mundo de 2027, organizado pelo Brasil.



Ao fim de duas jornadas, as lusas seguem na primeira posição, com seis pontos, mais três que Finlândia e Eslováquia. A Letónia, quarta e última colocada, ainda não pontuou.



A fase final do Campeonato do Mundo vai disputar-se entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.



