Lúcia Alves vê Portugal a jogar sem medo da Inglaterra

A equipa comandada por Francisco Neto prepara o regresso à primeira divisão europeia feminina e a estreia não poderia ser mais desafiadora, ao receber a Inglaterra, campeã europeia em título, na sexta-feira, em Portimão.



“Acaba por ser um treino para o Europeu. Sabemos que é um jogo complicado, uma equipa muito forte, é a campeã da Europa, mas acho que ao longo deste tempo mostrámos que estamos prontas para enfrentar Inglaterra olhos nos olhos”, começou por dizer a jogadora do Benfica, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Para a lateral, de 27 anos, o segredo para dificultar ao máximo o jogo da favorita seleção dos "três leões" passa por estarem “juntas até ao final” na estreia no Grupo 3, cinco dias antes de defrontar a Bélgica, em 26, em Heverlee.



Depois de vários meses afastada dos relvados, devido a uma lesão no joelho esquerdo, Lúcia Alves só regressou a competição em dezembro de 2024, somando até ao momento 11 jogos, garantido ter feito de tudo para estar, novamente, às ordens de Francisco Neto.



“Foram quatro meses complicados, mas é um privilégio estar aqui de novo, servir o meu país e estar junto destas pessoas. Foi em julho, mas a Lúcia de julho fez de tudo para estar hoje aqui”, revelou.



Além das inglesas e das belgas, estas últimas a perfilarem-se como as principais adversárias da equipa lusa na luta pela manutenção no escalão principal, o grupo 3 integra também a Espanha, atual campeã mundial e vencedora da Liga das Nações, no ano passado.



O desafio com as espanholas acontece em 4 de abril, em Paços de Ferreira.