Luís Freire inclui novidades na seleção sub-21 para "fortalecer naipe a observar"

“Podemos falar destes bons exemplos que trouxemos agora [sete possíveis estreias no escalão] para fortalecer o naipe de jogadores que este ano queremos ao máximo observar para que, no próximo ano, conheçamos um grande número de jogadores para afunilar o grupo e tentar que fique mais fechado, mas neste momento estes jogadores são os que têm melhores condições para render”, assinalou Luís Freire, após o anúncio dos convocados para os dois jogos de apuramento para o Europeu2027.



O técnico mostrou-se agradado por passar a contar com o médio ofensivo Mateus Mané, um dos jogadores que poderá contabilizar a primeira internacionalização por Portugal, revelando ter existido “grande vontade” do jogador que milita nos ingleses do Wolverhampton em representar o país.



“Há que perceber, a um nível às vezes burocrático, se é possível essa representação do nosso país ou não e houve esses fatores todos alinhados - há uma grande vontade do Mateus Mané em representar a nossa seleção portuguesa”, anunciou, satisfeito.



Luís Freire vincou a relevância das promoções de Mateus Fernandes e Rodrigo Mora à seleção AA de Portugal e manifestou confiança no lote de novos jogadores que os renderá no imediato para continuar a disputa do Grupo B de apuramento para o Europeu, que Portugal lidera de forma isolada e ainda sem derrotas.



“[Portugal] Nem sempre vai conseguir ganhar, como é lógico no futebol, mas vai querer sempre representar essa atitude e mentalidade, e estes jogadores vêm dar essa energia à equipa e aumentar o leque de soluções. Ainda agora vimos a subida do Rodrigo e do Mateus para a equipa A e temos de ter outros jogadores prontos para entrar no nosso grupo e poderem render porque estamos numa fase de qualificação e é importante”, afirmou o técnico.



O selecionador nacional de sub-21 apontou a dois triunfos frente a azeris e escoceses, que poderão deixar Portugal ainda mais confortável no comando do agrupamento dado que República Checa e Escócia, os dois principais adversários na disputa pela qualificação para o Europeu.



Checos e escoceses defrontam-se nesta janela competitiva, no mesmo dia em que a seleção portuguesa defronta o Azerbaijão, na próxima sexta-feira, em Baku; quatro dias depois, a ‘equipa das Quinas’ recebe a Escócia, no Estoril, e a ambição do técnico passa, primeiramente, por somar mais seis pontos nesta ‘corrida’.



“{Cimentar a liderança] Só conseguindo vencer os nossos jogos e jogar para vencer, que é o primeiro passo para vencer. Portanto, vamos estar focados no que temos para fazer em campo, é o mais importante e o objetivo, e conseguindo os nossos objetivos de vitória em cada jogo sabemos que podemos afastar-nos, ou não, do segundo lugar", completou Freire.







Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: André Gomes (Alverca), Gonçalo Ribeiro (FC Porto) e João Carvalho (Sporting de Braga).



- Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Diogo Monteiro (Arouca), Gabriel Brás (FC Porto), João Muniz (Sporting), Leonardo Barroso (Chicago Fire, EUA), Rodrigo Rego (Benfica), Tiago Gabriel (Lecce, Ita) e Tiago Parente (Felgueiras).



- Médios: Diego Rodrigues (Sporting de Braga), Gustavo Sá (Famalicão), João Simões (Sporting), Diogo Sousa (Vitória de Guimarães), Mathias de Amorim (Famalicão) e Gonçalo Moreira (Benfica).



- Avançados: Carlos Borges (Brugge, Bel), Mateus Mané (Wolverhampton, Ing), Noah Saviolo (Vitória de Guimarães), Rodrigo Ribeiro (Augsburgo, Alemanha), Roger Fernandes (Al Ittihad, Ara) e Youssef Chermiti (Rangers, Esc).



