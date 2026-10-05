Luís Freire quer manter "caudal ofensivo" da seleção portuguesa de sub-21

"Temos de manter este caudal ofensivo contra um adversário mais forte e, se o fizermos, se conseguirmos criar, ter oportunidades como tivemos nos últimos jogos, ser defensivamente competentes em 10 jogos - em nove não sofremos golos, oito na qualificação - e manter este compromisso defensivo, a equipa compacta e agressiva, o resultado aparecerá”, afirmou o técnico da equipa das ‘quinas’.



Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo B, ao somar 22 pontos, com a goleada a Gibraltar, por 4-0, na quarta-feira, contabilizando mais quatro pontos do que os checos, segundos colocados.



Na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, marcado para Leiria, a partir das 17:30, Luís Freire advertiu para a valia do adversário, recusando, por isso, que a seleção lusa possa abrandar o ritmo.



“Vai exigir muita disponibilidade física e mental, porque vai ser um jogo de duelo onde as duas equipas, principalmente nós, vamos tentar pressionar ao máximo e o adversário também vai ter os seus momentos de pressão e obrigar-nos a construir o jogo”, antecipou.



O técnico destacou ainda que o bom rendimento dos seus comandados é acompanhado pelo selecionador Jorge Jesus.



“As conversas fazem parte do nosso trabalho. Há troca de impressões sobre os jogadores e ‘feedbacks’ sobre o estágio”, revelou o responsável pelos sub-21.



A equipa das ‘quinas' vai defrontar a República Checa na terça-feira, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, onde Luís Freire espera encontrar uma assistência de relevo, tal como tem acontecido em todos os encontros que a equipa lusa realizou enquanto visitada.



“Sei que [em Ponta Delgada, frente a Gibraltar] a lotação estava muito boa. Temos tido lotações muito boas e isso deve-se ao carinho que os portugueses também têm manifestado por esta equipa e sobre estes jogadores, um apoio importante no caminho deles, porque estão também numa fase de afirmação”, explicou.



Também presente na conferência, o avançado dos belgas do Clube Brugge Carlos Forbs mostrou-se confiante para o embate frente aos checos.



“Acho que tenho de fazer o meu melhor em cada jogo, amanhã [na terça-feira] vai ser um jogo importante, pois estamos a preparar-nos para o Europeu. As pessoas sabem que sou rápido e direto e gosto de fazer bons golos, é isso que tentarei fazer amanhã”, prometeu o extremo de 22 anos, que conta uma internacionalização pela seleção principal portuguesa.



Portugal recebe a República Checa, em Leiria, pelas 17:30 horas de terça-feira, pela última ronda do Grupo B de qualificação para o Europeu sub-21.



A jovem seleção lusa já assegurou a 11.ª presença na fase final, a quarta consecutiva, ao conquistar antecipadamente o primeir lugar do grupo, com 22 pontos, mais quatro do que a República Checa, segunda, e mais oito que a Bulgária, terceira.