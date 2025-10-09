Luís Freire quer Portugal autoritário e comprometido para dois novos triunfos

“As vitórias são fundamentais. É entrar de uma forma autoritária, com compromisso e uma atitude muito grande. Estamos muito comprometidos e é uma equipa com paixão pelo jogo. Queremos construir isso dentro da seleção de sub-21 e estamos a trabalhar para isso”, expressou Luís Freire.



O técnico luso falou à comunicação social para perspetivar o embate contra a Bulgária, “uma equipa que ainda não perdeu e que trocou de treinador”.



“Estamos muito mais preocupados connosco e em sermos uma equipa com identidade, ofensiva, com boa reação à perda da bola, a pressionar, intensa e com ritmo alto de jogo. Assim, a Bulgária terá dificuldades”, argumentou.



Depois, elogiou o grupo de trabalho, que deu “dores de cabeça por trabalhar bem”, mas deixou claro qual é o caminho a seguir.



"Sabem que é um patamar importante na carreira deles, é uma experiência única. O empenho tem de lá estar, o talento só não chega”, alertou.



O guarda-redes João Carvalho, do Sporting de Braga, falou do objetivo contra a Bulgária, que passa por "dominar o jogo", revelando também que a chegada de Luís Freire ao cargo deu “um novo ar”.



“Objetivo é dominar o jogo, mantê-los perto da baliza deles, afastá-los da nossa e vencer, que é o mais importante. É um adversário que nos pode causar problemas no contra-ataque e na bola parada. [Luís Freire] deu um ar diferente, o mister Rui Jorge já estava aqui há muito tempo, há um novo ar, mas é sempre para vencer”, declarou.



A equipa das ‘quinas’ recebe a congénere búlgara na sexta-feira, pelas 19:30, no Estádio Municipal de Portimão, visitando, pelas 19:00 do dia 14, Gibraltar, no Estádio Europa Point, em partidas das terceira e quarta rondas do Grupo B de qualificação.



Portugal lidera o agrupamento, com seis pontos, em igualdade com a República Checa, com o duo a ser seguido por Bulgária, com quatro, e Azerbaijão, com um, enquanto Gibraltar e Escócia seguem nos últimos lugares, ainda sem pontos.



Os vencedores das nove ‘poules’ e o melhor segundo classificado acedem diretamente à fase final da prova, cuja 26.ª edição vai ser coorganizada por Albânia e Sérvia em 2027, enquanto os restantes oito segundos avançarão para a fase dos play-offs.

