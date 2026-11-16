Luís Freire falou aos jornalistas na unidade hoteleira em que a seleção está a estagiar, em Almancil, na véspera da partida frente à Noruega, marcada para terça-feira, a partir das 17:30, no Estádio Algarve, em Faro/Loulé.



Depois da vitória na sexta-feira contra a Inglaterra, em Bristol, por 1-0, o selecionador português reconheceu que a equipa quer dar continuidade ao bom momento, aproveitando para testar novos jogadores.



"Vai haver algumas mudanças, metade da equipa ou mais a mudar porque eles também estão a trabalhar bem. Precisamos de preparar todos para aquilo que será o Europeu e testar jogadores para estes jogos difíceis", disse.



O técnico luso perspetivou um "jogo diferente" daquele que opôs Portugal à Inglaterra, uma vez que a Noruega é "uma equipa que explora mais a profundidade e o contra-ataque".



"Temos de ter a capacidade de ter bola, construir o nosso jogo com qualidade, instalar jogo no meio-campo ofensivo e ter muita energia na questão de impor o nosso jogo. Prevê-se um jogo de qualidade, difícil, mas queremos estar à altura", anteviu.



Questionado sobre se a convocatória final para o Euro2027, que se disputará entre 16 de junho e 03 de julho, na Albânia e na Sérvia, está cada vez mais perto de estar fechada, Luís Freire reconheceu que o grupo "cada vez mais se vai fechando".



"Ao longo do caminho, vamos sempre analisando os comportamentos e as características dos jogadores, a vontade e qualidade que mostram em dar o melhor por Portugal. Todos os jogos contam. Há sempre dúvidas até ao fim, mas é mérito deles", reconheceu.



O médio João Simões também falou aos jornalistas, antevendo um "jogo muito difícil" frente à Noruega.



"Têm jogadores de alto nível, jogam na Premier League e noutras ligas, e é um excelente teste para nos colocar à prova", reconheceu.



Nascido em Portimão, o atleta do Sporting reconheceu que jogar em casa vai ser especial: "A minha família vai estar na bancada, o que é muito bom", disse.



Já com a presença assegurada no Campeonato da Europa do próximo ano, Portugal encerra este estágio com o jogo de terça-feira.



A equipa das ‘quinas’, três vezes vice-campeã, em 1994, 2015 e 2021, procura o primeiro título nesta categoria.



