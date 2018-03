Luis Neto e Mário Rui chamados por Fernando Santos

Marcos Celso - RTP Comentários 19 Mar, 2018, 16:17 / atualizado em 19 Mar, 2018, 16:19 | Seleção Nacional

Face às lesões dos dois jogadores, Luís Neto, atualemnte no Fenerbahçe, e Mário Rui, que alinha no Nápoles, são os escolhidos pelo selecionador nacional para os confrontos particulares com as seleções do Egipto e da Holanda.



A Federação Portuguesa de Futebol fez saber que Rúben Dias foi considerado "fisicamente inapto" após os exames médicos e respetiva avaliação ao tornozelo do atleta.





Igualmente observado, Fábio Coentrão realizou exames e face às queixas do jogador relativamente a uma das coxas, a FPF veio informar da sua saída da convocatória.



Portugal joga os particulares frente ao Egipto a 23 de março, em Zurique, e contra a Holanda a 26 de março, em Genebra.