Luxemburgo é o melhor `cliente` de Ronaldo

Ao marcar aos 9 e 31 minutos, o ‘capitão’ luso passou a contar mais quatro tentos aos luxemburgueses do que os sete que apontou a Lituânia e Suécia, as formações que seguem, a par, no segundo lugar da sua ‘coleção’ de tentos pela formação das ‘quinas’.



Andorra e Hungria, com seis golos, Arménia, Letónia e Suíça, com cinco, e Estónia, Países Baixos e Ilhas Faroé, com quatro, são os ‘clientes’ que surgem nos postos imediatos.



Cristiano Ronaldo, recordista mundial de seleções a nível de golos (122) e jogos (198), é um verdadeiro ‘especialista’ a marcar a equipas que nunca estiveram em Mundiais: face a estas formações mais frágeis, conta 53 golos, em apenas 57 jogos.



Em relação ao total de golos, este registo representa 43,4%, sendo que os 57 encontros são apenas 28,8%.



O ‘capitão’ da seleção lusa, de 38 anos, conta ainda sete golos face a campeões do Mundo (33 jogos), 27 frente a equipas que chegaram a finais de Mundiais ou Europeus (39) e 35 perante conjuntos que estiveram em Mundiais (69).



Com 122 golos, Ronaldo tem agora mais 13 do que o já retirado iraniano Ali Daei, que caiu para segundo da lista, e 23 em relação ao argentino Lionel Messi, terceiro, a um do centenário.



No que respeita à seleção lusa, o jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita, tem uma vantagem imensa sobre os dois jogadores que o ‘perseguem’: Pauleta fechou a sua carreira na seleção ‘AA’ com 47 golos, enquanto o ‘rei’ Eusébio somou 41.



Quanto aos outros marcadores de hoje, Bernardo Silva chegou aos 10 golos, em 80 jogos, João Félix aos cinco, em 30, Otávio aos três, em 12, e Rafael Leão também aos três, em 18.



A seleção portuguesa de futebol isolou-se na liderança do Grupo J de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, ao golear no Luxemburgo por 6-0, em encontro da segunda jornada.



Cristiano Ronaldo, os nove e 31 minutos, João Félix, aos 15, Bernardo Silva, aos 18, e os suplentes Otávio, aos 77, e Rafael Leão, aos 88, marcaram os golos do ‘onze’ comandado pelo espanhol Roberto Martínez.