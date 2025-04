Marcelo Rebelo de Sousa elogia figura e legado

"Figura marcante no desporto nacional, o seu legado em prol da educação e do ensino, nomeadamente na formação desportiva, foi reconhecido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que o condecorou, em 2018, com as insígnias de Comendador da Ordem da Instrução Pública", recordou.

Marcelo Rebelo de Sousa recordou o "senhor formação", como era carinhosamente tratado na sua ligação ao Sporting, no qual foi o responsável por "descobrir" alguns dos jogadores mais talentosos do futebol português como Paulo Futre, Luís Figo ou Cristiano Ronaldo, entre muitos outros".

O Presidente da República apresentou ainda as suas "sentidas condolências" a familiares e amigos, bem com ao Sporting, clube ao qual esteve ligado durante mais de 40 anos.

Aurélio Pereira, antigo responsável pelo departamento de recrutamento do Sporting, morreu hoje, aos 77 anos, anunciou o clube campeão da I Liga portuguesa de futebol.

Antigo jogador dos `leões`, Aurélio Pereira tornou-se treinador no Futebol Benfica, antes de regressar ao Sporting, no qual criou e liderou o Departamento de Recrutamento e Formação.