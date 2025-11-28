Marcelo Rebelo de Sousa elogiou os "heróis" surdolímpicos portugueses

“Quem são os heróis? Os heróis são vocês, atletas, dirigentes, técnicos, federações, entidades clubísticas, que por todo o país criam um lastro e dão a base para o sucesso. Vai ser possível ir mais longe, mas mesmo assim é espetacular o que fazemos com este número de praticantes - comparamos com o que se passa em países que têm não 10 milhões, mas 20, 30, 40, 50 milhões, e não conseguem os sucessos que nós temos”, assinalou o chefe de Estado português, no seu discurso.



A receção em Belém foi elogiada pelo presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), José Manuel Lourenço, que destacou o facto de aí ter encontrado “uma porta aberta”.



“Celebramos a dimensão olímpica, a dimensão paralímpica e a dimensão surdolímpica que, ao fim e ao cabo, é, digamos que, o mote para esta receção. O senhor Presidente, aquando da receção de despedida, convidou-nos a bater à sua porta quando regressássemos de Tóquio. Estamos hoje a regressar e o que é facto é que não foi preciso bater à porta, a porta estava aberta”, assinalou.



O líder do CPP deixou um agradecimento ao Presidente da República e realçou a grandeza do feito alcançado pela missão surdolímpica portuguesa, que classificou como “a melhor de sempre”.



“Este é um momento particularmente feliz pelos resultados que a missão surdolímpica obteve em Tóquio, que são os melhores de sempre, sem qualquer dúvida. Com uma missão que não é muito longa – 13 atletas em cinco modalidades (atletismo, ciclismo, judo, natação e tiro) - conquistámos seis medalhas, sendo que três são de ouro, duas de prata e uma de bronze”, recordou.



Nos Surdolímpicos, que decorreram entre 15 de novembro e quarta-feira, Portugal conquistou três medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze na 25.ª edição da competição.



Margarida Silva arrebatou dois títulos e uma prata no atletismo, André Soares uma de prata e outra de bronze no ciclismo e Joana Santos sagrou-se campeã surdolímpica no judo, com os três a serem condecorados por Marcelo Rebelo de Sousa.



O Presidente da República aproveitou a ocasião para condecorar também, com títulos de Grande Oficial e Comendador da Ordem do Mérito, o ciclista Rui Oliveira, que, com Iúri Leitão, conquistou a medalha de ouro no madison nos Jogos Olímpicos Paris2024, assim como os paralímpicos Cristina Rodrigues (boccia), Miguel Monteiro (atletismo) Carolina Duarte (atletismo), Sandro Baessa (atletismo) e Djibrilo Iafa (judo), igualmente medalhados em Paris2024.