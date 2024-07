Marlene Sousa não entende ausência da seleção de hóquei

Já depois de o clube lisboeta ter, em comunicado, considerado as ausências de Marlene Sousa, Maria Vieira e Maria Sofia Silva “vexatória e desrespeitadora para com o Benfica e as suas jogadoras”, a capitã pronunciou-se sobre a polémica, depois de a sua equipa ter vencido a 10.ª Taça de Portugal feminina consecutiva, ao bater na final o Tojal (3-2).



“Queria fechar esse assunto e dizer a quem me tem enviado mensagens que não abdiquei, nem renunciei, à seleção nacional. Sinto que estou no auge das minhas capacidades físicas, mentais e de maturidade. Como é óbvio, respeito todas as decisões ainda que não as consiga entender”, disse.



Momentos depois de ter erguido a Taça no Pavilhão do Grupo Desportivo de Sesimbra, troféu que as "águias" juntaram na presente temporada ao 11.º campeonato consecutivo, Marlene Sousa, de 29 anos, fez questão de frisar a forma como sempre deu tudo pelas cores nacionais.



“É um orgulho e uma honra representar o meu país desde 2009 e ser capitã desde 2016. Joguei sempre com muito amor à camisola. Nos 25 anos que levo de carreira como hoquista, vivi sempre ao máximo esta minha paixão e dei sempre tudo pelo hóquei. Nunca saí da nossa Liga, porque penso que as melhores têm que cá estar para dignificar a nossa Liga. Vou continuar na luta pelo hóquei em patins feminino”, assegurou.