Martim Cunha confia no título Europeu de sub-17

”, disse o jogador do FC Porto em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).E foi o próprio defesa dos azuis e brancos que justificou esta confiança, na competição que Portugal conquistou duas vezes, em 2003 e 2016 e vai ser disputada entre 20 de maio e 5 de junho.”, vincou.Mais adiante, Martim Costa não escondeu o entusiasmo por fazer parte deste grupo de trabalhos.”, rematou.A seleção portuguesa de sub-17 iniciou domingo os trabalhos de preparação na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde permanecerá até à próxima sexta-feira, dia da viagem para Chipre, onde se disputará o Campeonato da Europa de 2024.Serão apurados para os quartos de final, marcados para 29 e 30 de maio, os dois primeiros classificados de cada grupo em competição, estando as meias-finais agendadas para dia 2 de junho e a final para dia 5.