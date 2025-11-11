Martínez a um passo de se tornar no oitavo a apurar Portugal



O espanhol, no cargo desde 2023, junta-se não só a Glória e Scolari, mas também a José Torres (1986), António Oliveira (2002), Carlos Queiroz (2010), Paulo Bento (2014) e Fernando Santos, o único que apurou Portugal por duas vezes, para o Mundial2018, da Rússia, e para o Mundial2022, do Qatar.

Caso vença a Irlanda, Martinez, de 52 anos, assegura o 25.º triunfo à frente da seleção nacional, em 34 jogos, ficando apenas a um dos 26 de Paulo Bento (2010 a 2014).



Nessas contas, Fernando Santos (2014 a 2022) lidera ainda com 67 vitórias, seguido de Luiz Felipe Scolari (2003 a 2008), com 42, e de Carlos Queiroz (1990 a 1993 e 2008 a 2010), com 29.

O Mundial2026 vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho, e pela primeira vez vai ser disputado por 48 seleções.





Domingos confia na vitória e recorda apuramento para Euro96



O diretor técnico da seleção portuguesa, Domingos Paciência, mostrou-se hoje confiante num bom resultado frente à Irlanda, na quinta-feira, em Dublin, que poderá garantir o apuramento direto de Portugal para o Mundial2026.



Em declarações à agência Lusa, o antigo avançado internacional português considerou que a equipa de Roberto Martínez está “num bom momento” e preparada para confirmar o objetivo.



“A equipa está bem, mostra que tem capacidade para fazer neste jogo aquilo que todos queremos. Há um bom espírito de jogo e uma grande vontade de vencer”, afirmou Domingos Paciência.



O ex-jogador recordou ainda o jogo que decidiu a qualificação para o Euro96, disputado em 1995, no Estádio da Luz, em que Portugal venceu a Irlanda por 3-0, com golos de Rui Costa, Hélder Cristóvão e Cadete, encontro no qual também participou.



“Tenho boas memórias desse jogo. Lembro-me de ir do Estoril para o estádio no autocarro e ainda ninguém sabia quem ia jogar. Eu estava convencido de que seria o Paulo Alves, mas o António Oliveira, com aquele feitio que lhe era característico, mudou a equipa à última hora e acabei por jogar eu”, recordou, entre risos.



O antigo ponta de lança lebrou-se ainda de ter sido "um jogo intenso, com relvado molhado e chuva" e que se recordava bem do golo de Rui Costa, "um golaço".



"O ambiente foi fantástico e conseguimos o objetivo. Fui o melhor marcador da fase, com nove golos, e, por isso, aquela substituição nem custou. O importante era garantir o apuramento”, acrescentou.



Domingos Paciência destacou também a importância simbólica dessa qualificação, a primeira da 'geração de ouro' para uma fase final de um Europeu.

Portugal defronta a Irlanda na quinta-feira (19:45) e uma vitória em Dublin garante logo o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo. O empate poderá ser suficiente, mas só caso a Hungria não vença na Arménia, no mesmo dia.

“Teve um sabor especial, porque foi o cruzamento de duas gerações — a minha e a dos campeões do mundo de juniores —, com jogadores como o Oceano, o João Pinto ou o Vítor Paneira. Foi uma transição natural”, sublinhou.



Questionado sobre o papel de António Oliveira, o ex-avançado descreveu-o como um treinador com uma forte capacidade de motivação.



“Ele tinha o dom de entrar nas nossas cabeças. Durante a semana era mais reservado, mas no dia do jogo sabia motivar, exigia muito e sabia como mexer com o grupo”, afirmou.



Por fim, o dirigente reconheceu a diferença de qualidade entre o futebol português atual e o da década de 1990.



“A seleção portuguesa é hoje uma equipa muito diferente. Agora temos jogadores nos melhores clubes da Europa e do mundo. Na altura, muitos ainda estavam a começar as suas carreiras”, concluiu.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F no domingo frente à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto.



Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio, que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México e que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.





Litos vê Portugal como favorito na Irlanda embora baste o empate

O ex-jogador Litos considerou hoje que a seleção portuguesa de futebol é favorita a vencer a Irlanda, em Dublin, na quinta-feira, embora lhe baste o empate para se apurar para o Mundial2026.



Líder do Grupo F da fase de qualificação, com 10 pontos após quatro jogos, a equipa das ‘quinas’ garante o primeiro lugar e o consequente apuramento para o Mundial organizado por Estados Unidos, México e Canadá se somar mais um triunfo nos dois encontros que restam, ou mesmo um ponto, desde que a Hungria não vença um dos seus dois jogos que faltam, mas o antigo internacional português espera esse apuramento já em solo irlandês.



“Respeitando a Irlanda, Portugal é ‘super favorito’, não só a conquistar um ponto, mas os três. Com a grande seleção que temos, a missão é essa: ganhar e passar”, frisou o antigo defesa-central de Boavista, Málaga e Académica, em declarações à Lusa.



A equipa às ordens do selecionador Roberto Martínez vai-se deparar com lotação previsivelmente esgotada no Aviva Stadium, recinto com capacidade para mais de 51 mil espetadores, mas o ex-futebolista, hoje com 51 anos, vinca que os jogadores lusos, “altamente experientes”, estão “habituados à pressão e a grandes ambientes”.

Em 02 de junho de 2001, a seleção portuguesa enfrentou a Irlanda no Lansdowne Road, antecessor doAviva Stadium, com Litos a titular no eixo da defesa, e empatou 1-1, com golos de Roy Keane e de Luís Figo, resultado decisivo para segurar a liderança do Grupo 2 e o apuramento direto para o Mundial2002.



“Lembro-me perfeitamente desse jogo com a Irlanda. Empatámos 1-1, com o estádio cheio, com muita pressão. Foi um grande jogo. (…) Fazendo a comparação da nossa seleção para esta, tínhamos uma grande seleção também, muito adaptada a jogos importantes”, recorda.



Convencido de que a formação irlandesa era mais forte do que é hoje, por ter a maioria dos jogadores a competir na I Liga inglesa, o antigo defesa lembra a valia de jogadores como Luís Figo, Rui Costa, Pauleta ou Pedro Barbosa, e ainda os três colegas do Boavista que alinharam nesse jogo: Ricardo, Frechaut e Petit.



“Recordo com muita alegria não só representar a seleção, como poder ter mais três companheiros do Boavista a representá-la”, vinca, a propósito de um jogo que se realizou duas semanas depois de os ‘axadrezados’ se sagrarem campeões nacionais.



Após o triunfo de 11 de outubro, por 1-0, com um golo de Trincão, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal volta a defrontar a Irlanda, em Dublin, cidade onde venceu por duas vezes em sete encontros, em 1947 (2-0) e em 1996 (1-0), ambos particulares.



A seleção portuguesa defronta a congénere irlandesa a partir das 19:45 e recebe depois a Arménia, no domingo, em desafio marcado para as 14:00, no Estádio do Dragão, no Porto, precisando apenas de um ponto nos dois jogos para garantir o apuramento para o Mundial2026.







