Martínez afasta "revolução" com a Geórgia

"Preparámos o jogo para ganhar. Acho que a integridade do torneio é essencial. É um jogo importante porque o resultado vai mostrar quem vai ser e não vai ser apurado. A Geórgia fez um Europeu muito interessante, podia ter vencido a República Checa no último lance do jogo. Foram muito competitivos contra a Turquia. Nós precisamos de continuar com o mesmo foco e ganhar", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do Géorgia-Portugal, encontro da terceira e última jornada do Grupo F, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.

Portugal vai entrar em campo já com o apuramento garantido bem como o primeiro lugar do agrupamento assegurado.

"O foco é o jogo de manhã [quarta-feira]. Não pensamos ainda nos oitavos de final e no adversário. O adversário não é importante agora. Vai ser importante no dia 01 de julho. Agora, o que importa é a Geórgia", referiu o técnico espanhol.

Martínez confirmou que vai proceder a várias alterações no `onze` inicial de Portugal, mas voltou a rejeitar a palavra "revolução" e avançou mesmo com a titularidade de Diogo Costa e também de Cristiano Ronaldo.

"Posso dizer que o capitão vai estar na equipa inicial. É importante. Fez apenas um jogo de preparação. A sua época foi muito consistente e tem jogado todos os jogos, fez muitos minutos no seu clube. Para continuar com o ritmo competitivo, não é bom parar agora para depois reativar em seis dias", explicou o treinador de 50 anos.

Já Nuno Mendes, Diogo Jota e Gonçalo Ramos estão aptos para o jogo, embora ainda com limitações físicas, que os impedem de fazer os 90 minutos.

"Claro que todos querem estar no `onze`, jogar 90 minutos, mas também têm consciência de que são muito importantes. Se queremos ganhar como nação, como seleção, precisamos de todos a ajudar. No relvado, fora dele, no treino. O nível de treino está a ser incrível e os nossos desempenhos são a prova disso", explicou Martínez.

O selecionador nacional voltou a comentar ainda os episódios de invasões do relvado por parte de adeptos à procura de chegar perto de Ronaldo, algo que aconteceu no primeiro jogo com a República Checa, em Leipzig, e depois com mais intensidade no encontro com a Turquia, em Dortmund.

"Espero que não haja mais invasões. São perigosas e não são boas para a imagem do futebol, não é uma parte do jogo que queremos ver", frisou.

O Geórgia-Portugal está agendado para quarta-feira, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.

A seleção lusa já está apurada para os oitavos de final e tem assegurado o primeiro lugar do Grupo F, em que soma seis pontos, depois de ter vencido a República Checa (2-1) e a Turquia (3-0), enquanto a Geórgia tem um ponto, após perder com os turcos (3-1) e empatar com os checos (1-1).